VIDEO. “Puedo aportar mi garra”: Andrea Álvarez en transmisión en vivo

“La Joya” dio su primera entrevista en Zaragoza en una transmisión en vivo y reveló la cantidad de goles que tiene pensado anotar.

Pocas horas después de haber arribado a España, la goleadora nacional, Andrea Álvarez, sostuvo su primera práctica y dio su primera entrevista en la que agradeció el apoyo de los guatemaltecos y reveló sus objetivos.

“La Joya” también dijo, en una entrevista en vivo con su nuevo club, que necesitará un poco de tiempo para acoplarse y dio sus impresiones sobre cómo le parece su nueva casa.

Cabe mencionar que el Zaragoza es el segundo club en la carrera de la futbolista de 18 años, pues ha forjado toda su trayectoria en Cremas Femenino.

¿Qué tal tus primeras horas en Zaragoza?

Bien. Estoy conociendo a mi compañeras de habitación, estoy muy contenta de estar acá y poco a poco voy conociendo al cuerpo técnico y a más compañeras.

¿Qué te ha llamado la atención de la ciudad?

El tren, no hay en Guatemala, eso me llamó mucho la atención. Creo que esta es una ciudad muy bonita y hace mucho viento.

¿Crees que necesitarás adaptación al futbol español?

Creo que debo tener más entrenamientos y partidos para poder adaptarme y con cada partido voy a conocer más a mis compañeras y lo que necesita el cuerpo técnico.

¿Será rápida tu adaptación?

Creo que voy a necesitar un poco de proceso para conocer bien a mis compañeras y saber qué necesita el cuerpo técnico, dos o tres partidos y luego entrenamientos.

¿Cómo te sientes de tener a todo un país apoyándote?

Me hace muy feliz y estoy muy agradecido porque he visto sus muestras de apoyo y cariño hacia mí y eso me hace seguir adelante y saber que no estoy sola

¿Además de goles qué le puedes aportar al equipo?

Creo que le puedo aportar toda mi garra, me comprometo a dar el 200% y así poder ascender a Primera División también.

¿A quién admiras?

Admiro a Leo Messi y a Alex Morgan

¿Cuántos goles crees que anotaras? Liga regular será de 30 partidos…

Es algo complicado porque no sé que vaya a pasar en los partido, pero calculo anotar unos 20 primero Dios.

