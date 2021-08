Técnico de Antigua quiere tener el nivel de un equipo de la Liga MX

Roberto Montoya dice que quiere que su equipo marque la diferencia en la Liga Nacional, “si no, para qué me trajeron”, sentenció.

Publicidad

El estratega mexicano, Roberto Montoya, de Antigua GFC dejó claro que su equipo está para grandes sorpresas en el Torneo Apertura, luego de que el sábado mostró un nivel muy superior a Xelajú MC, y dijo que su intención es aportar al futbol guatemalteco.

Y es que los panzas verdes fue, el equipo que mejor se reforzó para este campeonato, en el que pretenden ganar su quinto título en la mayor.

Para este torneo, Antigua hizo un total de 13 incorporaciones a su plantilla, entre ellos los mexicanos Heriberto Olvera, Carlos “Gullit” Peña, Omar Morales, el paraguayo Pedro Báez, el hondureño Santos Crisanto, el brasileño Romario da Silva.

Y aunque en el arranque perdió 1-0 en su visita a Iztapa, ante Xelajú (4-0), el sábado, no dejó dudas de que está para pelear por llegar a la final.

¿Cómo se siente tras la goleada resultado ante Xelajú?

Contento con el resultado, aunque esto va comenzando. Queremos tener a un equipo intenso en la recuperación, que tenga calidad a la hora de tener la pelota, un equipo agresivo en el ataque y sólido en defensa. Fue un partido en el que logramos penetrar en varias ocasiones, ese bloque ordenado que maneja Xelajú. Antigua fue lo que esperábamos.

¿Esperaban más de Xela?

Esperábamos más, pero lo analizamos bien, fuimos específicos en la marca, no podríamos permitir que nos sorprendiera. Me agradó que el equipo tácticamente entendió el plan de juego y lo aplicó al 90%.

¿Es posible que los demás equipos puedan jugar a ese ritmo?

Es posible porque actualmente en todas las ligas se juega de esta forma, queremos acercarnos a la forma como se juega en Liga MX y esa es nuestra idea, marcar diferencia, aportar algo al futbol de Guatemala aportar algo para que crezca.

Yo como extranjero tengo que aportar algo diferente porque si no para qué me contrataron, yo no vine aquí a pasear, vine a proponer un modelo diferente de juego y si mis colegas se contagian sería lo ideal porque eso ayudaría mucho al futbol guatemalteco y sobre todo se puede aportar a nivel de selección. Hay que atreverse porque lo más cómodo es quedarse ahí y esperar.

¿Y podrán hacerlo igual de visita?

Esa es la idea, el modelo de juego implica que la intensidad y claridad también se busque, aunque también podemos cambiar de sistema de juego, pero los principios son los mismos, presión alta, calidad en el pase, profundidad, que sea agresivo y en las transiciones ganemos situaciones de inferioridad numérica. Obviamente nos tenemos que adaptar a la cancha, a lo mejor eso complicará la cuestión de pases pero la actitud del grupo será la misma.

¿Qué le sorprende de sus jugadores?

Su calidad técnica y también la competencia interna me está agradando, no aflojan y tienen orden táctico, son chicos que tiene hambre de triunfar y sobre todo tenemos claro que estamos construyendo el camino hacia la quinta copa.

¿El Gullit Peña se ha recuperado?

Estamos esperando a que le hagan una ecografía y vamos a decidir si va a jugar o no, ya va saliendo, solo esperamos que el desgarre haya cicatrizado. Si está para jugar lo hará, si no, no llevamos prisa, al contrario, queremos que que esté al 100% y no vuelva va recaer.

¿Qué tanto puede cambiar su 11 cuanto tenga a todos al 100%?

Sí puede cambiar porque falta que se recupere el “Gullit”, Pablo Aguilar, Cristian Ojeda, puede cambiar en la medida que los que están de titular bajen su rendimiento, pero si ellos no ceden los otros tendrán que hacer un doble esfuerzo para mejorar y ser parte del 11.

*Con información de El Súper Deportivo

(Visited 72 times, 72 visits today)