VIDEO. Desde el espacio: Dan impresionante bienvenida a París 2024

El traspaso de los Juegos Olímpicos causó gran impacto cuando un astronauta tocó el himno de Francia y aviones sobrevolaron el cielo de París. Mira el video:

París dio este domingo un aviso de lo que serán los próximos Juegos Olímpicos e impactó con su originalidad cuando un astronauta tocó, desde la Estación Espacial Internacional, La Marsellesa, himno nacional de Francia, dando un mensaje de esperanza para lo que se viene.

En directo, la ceremonia de clausura de los Juegos de Tokio 2020 reservó una ventana para una conexión en directo con París, diferencia horaria de siete horas mediante, desde la noche japonesa al inicio de la tarde francesa, donde medallistas olímpicos de estos Juegos, como el atleta Kevin Mayer o los judocas Clarisse Agbegnebou y Teddy Riner, estaban rodeados de fans en una fiesta llena de banderas tricolores en los jardines de Trocadero, frente a la Torre Eiffel.

Avec Aki on a pris un peu d’avance sur la #ClosingCeremony en attendant le vrai passage de relais #Tokyo2020 -> #Paris2024 sur 🌏 dans quelques heures

🇯🇵🤜🤛🇫🇷

With the @Tokyo2020 @Olympics ending today and the next #Olympics to be @Paris2024, @Aki_Hoshide and I held a ceremony pic.twitter.com/7dpYBr4Xwu

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 8, 2021