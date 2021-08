VIDEO. “No sé si lo voy a abrazar o voy a llorar”, dice el papá de Kevin Cordón

Don Roberto le mostró su amor y admiración a su hijo tocando una pieza de marimba y expresando bellas palabras. Mira lo que dijo:

Don Roberto no pudo ocultar la emoción que sentía cuando poco a poco se acercaba al Aeropuerto La Aurora, no sabía si reír o llorar y tampoco cómo expresar sus sentimientos, pues estaba a punto de recibir a su hijo después de su participación más importante en Juegos Olímpicos.

Y es que “el Zurdo” retornó este miércoles a nuestro país, luego de un largo viaje desde Tokio, en lo que ha sido su mejor representación en unos Juegos, los cuartos en su carrera deportiva.

Kevin hizo historia al convertirse en el primer Latinoamericano en avanzar a una ronda de semifinales, y estuvo a punto de quedarse con la medalla de bronce, y aunque no pudo subir al podio, terminó como el cuarto mejor del mundo.

Papá de Kevin Cordón se llena de emociones

Papá de Kevin Cordón agradece a Guatemala

“Los que están aquí es porque nos tiene cariño y más a Kevin. Allá (En la Unión, Zacapa) el alcalde está encargado a ver qué le van a hacer”, dijo don Roberto desde el vehículo donde era transportado.

“Yo me siento bien y le agradezco a toda Guatemala por estarlo apoyando en todo, mejor ya no se puede. No sé qué haré cuando lo vea, no sé si voy a llorar o lo voy a abrazar o me voy a desmayar”, agregó con una gran sonrisa.

Además, resalto que el logro de su hijo “es algo histórico para Guatemala, la gana que él le puso, el deseo, ha sido muy entregado mi hijo. Esto lo merecía él y lo merece Guatemala.

Lástima que no pudimos conseguir la medalla, pero lo que se hizo fue suficiente”, manifestó.

“Me siento feliz y alegre por lo que él hizo, no hallo ni qué decir, estoy agradecido con toda Guatemala. Me vine desde ayer (a la capital), pero creo que habrá celebración (en la Unión, Zacapa)”, finalizó.

Tras sus declaraciones, se apresuró a ingresar al aeropuerto y al ver a su hijo pasó todo lo que había dicho, los abrazos y lágrimas no cesaron.

Además, le dedicó una pieza de marimba a su hijo, con lo que le demostró su amor y admiración, mientras doña Dora, mamá de Kevin, solo lo veía con ojos de amor.

*Fotos: Omar Solís y Edwin Bercián

