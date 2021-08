VIDEO. Luis Grijalva ya está en la Villa Olímpica de Tokio, pero no fue tan fácil

El atleta que representará a Guatemala en los 5 mil metros estuvo a punto de no asistir a estas justas deportivas debido a una situación legal.

Con mucha ilusión por representar a Guatemala, su país natal, el atleta Luis Miguel Grijalva Morales finalmente viajó a Tokio en donde esta semana competirá en la prueba de los 5 mil metros planos.

No obstante, el joven de 22 años que actualmente vive en Estados Unidos, corría el riesgo de poder viajar a Japón, pero no volver a su hogar con su familia.

Este joven hizo todo lo correspondiente a lo deportivo para conseguir su pase a los Juegos Olímpicos, clasificó en un evento de atletismo en Oregón correspondiente al Campeonato NCAA Division Outdoor Track & Field en donde consiguió un tiempo de 13:13.14 minutos en los 5,000 metros.

Dicho tiempo no solamente le dio su pase a Tokio 2020, sino que también representa un nuevo récord nacional en los 5,000 metros.

Sin embargo, el sueño de participar en estas justas deportivas estuvo a punto de quedar truncado debido a que el joven de 22 años es beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programa que fue implementado durante el gobierno del expresidente Barack Obama, en 2012, que protege la deportación de alrededor de 650 mil inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.

En concreto, Luis Grijalva podía salir de Estados Unidos y viajar a Japón, pero no podría volver de acuerdo con este beneficio. Esto debido a que quienes salen no pueden volver en al menos una década por haber vivido varios años de manera ilegal.

Sin embargo, el joven atleta junto con su abogada, Jessica Smith-Bobadilla, acudieron al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para solicitar un permiso especial y con ello viajar a Asia.

La Smith-Bobadilla logró convencer a la Oficina de Inmigración en Phoenix de que a Luis Grijalva debía permitírsele ese permiso, el cual normalmente dura unos 90 días.

El COG recoge que Luis ve a su papá como un modelo a seguir y admira el trabajo de su entrenador, “quien me hizo crecer en el atletismo”, según mencionan.

Le gustan los tamales, el azul es su color favorito y le gusta explorar y recorrer el campo y el rock clásico.

“Aprendes mucho del deporte. A mí me enseñó a ser una mejor persona; si no fuera por el deporte no estaría en donde estoy. Correr me cambió la vida; gané una beca y ahora quisiera hacerlo profesionalmente”, comenta Grijalva.