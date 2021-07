VIDEO. ¡Kevin Cordón avanza a los octavos en los Juegos Olímpicos!

El zacapaneco volvió a darle un nuevo triunfo a Guatemala tras ganar su segundo partido en los Juegos de Tokio y finalizar en el primer lugar del grupo C.

¡Felicidad total! Kevin Cordón se llevó las manos al rostro y cayó al piso celebrando otro día memorable en los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de sumar su segunda victoria en su segundo partido por el grupo C, tras imponerse a NG Ka Long, de Hong Kong.

El partido, que se llevó a cabo en el Musashino Forest Sport Plaza, terminó 2-0 a favor del zacapaneco, con parciales de 22-20 y 21-13.

El juego comenzó con dominio de Cordón y aunque su rival puso resistencia, al final, pesó más la experiencia del guatemalteco, que tras sumar el último punto se tiró al piso para celebrar.

Kevin se llevó las manos al rostro y cayó, las lágrimas no eran para menos, pues pudo dar una nueva victoria a nuestro país y mantiene intacto el sueño de seguir avanzando en Tokio.

#Tokyo2020 | ¡GRAN TRIUNFO! Con euforia celebró el guatemalteco 🇬🇹 Kevin Cordón, su triunfo ante Angus NG Ka Long, de Hong Kong, victoria con la que finaliza en el primer lugar del grupo C y avanza a octavos de final en el bádminton de los Juegos Olímpicos

“Estoy muy contento por la victoria. Analizamos al contrincante, teníamos la idea de sus puntos fuertes y con esa mentalidad sobre todo entramos al partido”, dijo Kevin al final del partido.

“Le dije a mi entrenador que no iba a pensar en si iba a ganar o a perder sino que celebraría cada punto y cuando me di cuenta ya estaba en el punto 19 del segundo set y ahí me quité las ansias y ya gané, estoy más que contento”, manifestó.