VIDEO. Rangers vence al Real Madrid en su aniversario

El entrenador Carlo Ancelotti sufrió su primera derrota en su nueva era al frente del Madrid en el 150 aniversario del Rangers.

El entrenador Carlo Ancelotti contó como derrota su primer partido de pretemporada al frente del Real Madrid, tras caer por 2-1, este domingo, ante el Glasgow que celebró así su 150 aniversario de fundación.

En el Ibrox Stadium el conjunto blanco se puso por delante merced a un gol del brasileño Rodrygo al culminar una contra, servido por el joven noruego Martin Odegaard (8).

Pero el conjunto dirigido por Steven Gerrard, más rodado ante el inminente inicio del campeonato escocés el 31 de julio, igualó con un gol del zambiano Fashion Sakala (55), y se llevó la victoria con el gol del suizo Cedric Itten (77).

El Real Madrid, que jugó este domingo con varios canteranos y suplentes habituales, y que sufrió además la expulsión del defensor Nacho, disputará su próximo partido amistoso el 8 de agosto ante el AC Milan.

En busca del protagonismo en una nueva temporada, el Real Madrid continúa su preparación luego de la incorporación de su flamante fichaje, el austriaco David Alaba.

1⃣ The first #RangersFC goal for @fashionjr10.

📺 Watch the full match and highlights on RangersTV: https://t.co/bFpa1WQxeB pic.twitter.com/cgM2F4THVM

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 25, 2021