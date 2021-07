“Es un honor representar estos colores”, dice Ana Lucía Martínez

La goleadora nacional ganó su primer título con el Sampdoria, en su debut, y fue entrevistada por un medio italiano en el que desveló la emoción que le invade.

Publicidad

La delantera guatemalteca, Ana Lucía Martínez, vivió grandes emociones este sábado al debutar una vez más en la Serie A con el Sampdoria y continúa haciendo historia para el balompié femenino guatemalteco.

Analú formó parte del equipo que ganó un torneo triangular amistoso que se llevó a cabo a puerta cerrado. El equipo de la guatemalteca venció 1-0 al Servette en su primer partido, y en el segundo empató 0-0 ante el Milán. El Sampdoria se quedó con el título luego del empate registrado entre el Servett y el Milán.

Pero horas antes de su anhelado debut, la guatemalteca dio una entrevista a “Calcio Femminile Italiano” y expresó cómo se siente en su nuevo equipo.

Esta es la entrevista que dio en dicho medio:

¿Cómo ves al grupo para esta temporada?

Creo que partimos de una buena base y podemos convertirnos en un equipo fuerte y unido, tenemos jugadoras de experiencia y otras más jóvenes con más perspectiva.

¿Qué te dice el técnico Antonio Cincotta?

Desde el primer día nos pidió compromiso y sobre todo colaboración mutua: ser un equipo unido y compacto será la fuerza de nuestro grupo.

Napoli y Roma Femenina en la Serie B fue tu primera experiencia en Italia. ¿Como lo valoras?

Fue una una experiencia muy positiva, que aproveché para conocer y adaptar mi juego al futbol italiano: creo que crecí y aprendí mucho.

El primer XI en la historia de la @sampdoria 🇮🇹

Guatemala presente @AnaluMartinz20 🇬🇹 pic.twitter.com/jIHEIuXEzR — Camilo Martinez (@Camilo21Gt) July 24, 2021

Después de cinco años en el futbol español, ¿qué diferencias encontraste con el futbol italiano?

El futbol español es bastante técnico, mientras que el fútbol italiano es más táctico y de contacto.

Forbes la incluyó en el Top 100 de las mujeres más influyentes de Centroamérica y República Dominicana. Cuéntanos tu satisfacción y tu emoción.

Este reconocimiento me enorgullece y me da la motivación adecuada para seguir luchando por mis sueños y creer en lo que estoy haciendo. Uno de mis objetivos es inspirar a las generaciones futuras de mi país y demostrar que los sueños se pueden hacer.

El presidente Ferrero vino a visitarlos en el retiro de Saint-Vincent. Él está muy cerca y siempre te apoya.

El presidente Ferrero es la figura más importante del club, para nosotros es importante saber que él personalmente quiere luchar por los derechos de la mujer en el deporte: se necesitan personas como él que estén comprometidas con esta causa.

¿Con qué compañera de equipo se vinculó más en estos primeros días de retiro?

Me llevé muy bien con todas mis compañeras, estoy muy feliz. Quizás también por afinidad cultural, inmediatamente formé un vínculo especial con Yoreli Rincón: pero todos me recibieron muy bien y me sorprendieron positivamente ”.

¿Hasta dónde puede llegar la Sampdoria en su primera experiencia en la Serie A?

Somos un grupo nuevo, es difícil hacer predicciones: seguro que intentaremos convertirnos en una de las sorpresas de este campeonato.

¿Y cuál es tu objetivo para la próxima temporada?

Mi objetivo es siempre seguir aprendiendo y creciendo, tratando de dar lo mejor de mí, tanto dentro como fuera de la cancha.

(Visited 66 times, 66 visits today)