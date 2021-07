Este encuentro por los cuartos de final se disputará en Phoenix este sábado, 24 de julio, a las 8 de la noche.

El Comité de Árbitros de la Concacaf decidió designar al guatemalteco Mario Escobar árbitro en el partido que disputarán por los cuartos de final de la Copa Oro 2021 las selecciones nacionales de México y Honduras.

El encuentro se llevará a cabo este sábado, 24 de julio, a las 20:00 horas en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

