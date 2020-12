Comentaristas mexicanos despotricaron contra Mario Escobar por su actuación en la final de la Concacaf

Los mexicanos no perdonaron las fallas que tuvo el colegiado guatemalteco y criticaron su actuación.

Este martes en horas de la noche se disputó la gran final de la Concachampions entre Tigres de México y Los Angeles FC.

Al final de los 90 minutos, el equipo felino ganó 2-1 y alzó el título de la mano del francés Andre Pierre-Gignac, anotador del segundo tanto.

Dicho cotejo fue dirigido por el árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca.

Despotrican en su contra

Escobar Toca no tuvo un buen desempeño durante la final y varios mexicanos criticaron fuertemente su actuación.

El exárbitro mexicano Felipe Ramos Riso, dijo que “bastante malito el árbitro guatemalteco Escobar, no trae tarjetas y no sanciono un claro penal en contra de Tigres por Falta del Chaca Mi. 17”.

Mientras que David Faitelson escribió que “primero por un penalti que no marcó en contra de Tigres. Ahora por un fuera de lugar que no se señala en el gol de LAFC, es primitivamente insultante que en este nivel de juego no haya VAR”.

A lo que el chileno Luis Omar Tapia, publicó que “los árbitros de @Concacaf son una vergüenza cuando les toca un equipo de los US”.

Tigres se queda con la copa

El equipo estadounidense se había adelantado en el marcador con una diana del joven delantero uruguayo Diego Rossi en el minuto 61 pero los felinos le dieron la vuelta con tantos de Hugo Ayala en el 72 y del francés André-Pierre Gignac en el 84.

Con este triunfo en el Explora Stadium de Orlando (Florida), los Tigres consiguieron su primer título internacional y se quitaron la espina de las finales de ‘Concachampions’ perdidas en 2016, 2017 y 2019.

“La perdimos casi tres veces seguidas y creo que es merecido para la institución”, dijo Gignac, quien fue el Jugador Más Valioso (MVP) y máximo goleador del torneo con seis dianas.

Con información de AFP

Foto: AFP

