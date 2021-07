¿Camas antisexo en Tokio para evitar contagios por covid-19?

La organización de los Juegos Olímpicos presentó las camas que se usarán en la Villa Olímpica y muchos aseguran que son antisexto, pero ¿realmente es así?

Aunque la pandemia haya aplazado un año los Juegos Olímpicos de Tokio y continúe perturbando los preparativos, las instalaciones deportivas construidas o modernizadas para este evento están listas e incluyen ¿“camas antisexo”?

Más allá de haber sido elaboradas para contribuir con el medio ambiente, dichas camas han generado gran controversia, pues aseguran haber sido creadas para evitar las relaciones sexuales entre los deportistas durante los Juegos Olímpicos.

En total son más de 18 mil camas de cartón reciclable las que fueron instaladas, y según Takashi Kitajima, gerente de la Villa Olímpica, estas camas se construyeron de este material para evitar que los deportistas tengan relaciones sexuales durante su estadía en Tokio y se contagien de Covid-19.

“Esas camas pueden soportar hasta 200 kilogramos. En efecto, estas camas difícilmente estas camas podrían soportar el peso de dos personas, ya ni se diga una celebración eufórica. Por supuesto, la madera y el cartón se romperían si saltas sobre ellas”, dijo Kitajima al portal “El Financiero”.

Pero ¿realmente fueron hechas para evitar el sexo?

En principio, no. Estas camas de cartón reciclable fueron presentadas en enero del año pasado, antes del colapso por la pandemia y el Comité Olímpico Internacional ya tenía entre su presupuesto la repartición de 160 mil condones entre los atletas.

Y según un portavoz de la empresa que construyó las camas dijo a la agencia de noticias AFP, que se realizaron pruebas de resistencia y el resultado arrojó que no había problemas, siempre que solo hubiera dos personas en la cama. Por lo que no, las camas no fueron hechas para evitar el sexo.

“Hemos realizado pruebas como lanzar peso en las camas. Mientras haya solo dos personas en la cama, deberían ser lo suficientemente sólidas para soportar la carga”, declaró el portavoz.

Sexo en los Juegos Olímpicos

Cabe recordar que desde Seúl 1988 la Villa Olímpica ha sido utilizada para un intercambio cultural y algo más entre los que se hospedan, por lo que el COI también ha tomado medidas para evitar contagios de enfermedades por transmisión sexual.

En Rio 2016, por ejemplo, se repartieron casi medio millón de condones y en 2018, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang el uso de Tinder creció en un 350%.

