“Había que tirar a alguien a los leones para calmar al pueblo”, dice Amarini

El estratega guatemalteco habló sobre cómo quedó su relación con la Fedefut, además, cree que la azul y blanco puede hacer un buen papel ante México. Mira lo que dijo:

Consciente de los errores que se cometieron, pero sincero al describir lo que le hace falta al futbol guatemalteco para que avance, así se mostró el ex técnico de selección nacional, Amarini Villatoro, quien además habló sobre los términos en que finalizó su relación con la Fedefut.

Luego de no haber logrado los objetivos de seguir avanzando en las eliminatorias de Concacaf y no sellar el boleto a la fase de grupos de la Copa Oro, Amarini, rompió el silencio en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas” y dijo que quedaron varios procesos pendientes que espera tengan continuidad.

¿Cómo resume el fracaso de la selección?

No logramos los objetivos principales, eso está claro, el futbol tiene cosas inexplicables la fortuna a veces juega a favor y a veces no, también se tomaron decisiones equivocadas, al final el puesto que tenemos, la responsabilidad y las decisiones las tomamos nosotros. Aprendimos de los errores y fracasos, pero nos seguiremos preparando y viendo para adelante porque oportunidad no faltarán para demostrar nuestra capacidad y tener esa revancha que es lo lindo del futbol.

¿Cómo quedó su relación con la federación?

Bien, incluso cuando se dio la invitación a Copa Oro me pidieron colaborar para que el profesor Loredo tuviera mis impresiones y lo he dicho, siempre estaré dispuesto a colaborar con el país. Lo que pasó fue como lo que pasaba en la antigua Roma, cuando tiraban a alguien a los leones para que el pueblo se calmara, es parte de esto, el hilo se corta por lo más delgado. Siempre es más fácil sacar al técnico. Somos esclavos de los resultados. Pero siempre tendré la disposición de colaborar, hay procesos que quedaron pendientes ojalá se pueda continuar el proceso a pesar del resultado, hay un buen grupo de jugadores que tiene que madurar y aprender.

¿Qué conclusiones ha sacado?

Tenemos culpa todos, como cuerpo técnico asumimos que cometimos errores, pero en el proceso hubo cosas positivas, jugamos contra todos los Centroamericanos, salvo con Belice y perdimos un partido, ante Panamá, y lo perdí yo, porque quise probar, inventar y asumo la responsabilidad. De ahí con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, no perdimos, contra las Islas jugamos con todas las que estaban debajo de nosotros, no perdimos contra ningún caribeño.

Curazao está muy arriba y no es una selección del Caribe, sino holandesa, han sido campeones del Caribe y clasificado a Copa Oro. Al final, nosotros empatamos con holandeses y franceses, que juegan en Europa, no perdimos contra pescadores. Y lo que se viene será más duro, porque en selecciones como Surinam se está recurriendo a la naturalización de holandeses. Se habla mucho de Trinidad y Tobago, pero ellos ante Guadalupe y Curazao no son nadie.

No pudo mantener a su once…

En el proceso tuvimos mala fortuna, todo técnico tiene un once ideal, a mí se me fue cayendo por lesiones, situaciones extra futbolísticas, bajos rendimientos, al final fuimos improvisando, no porque no quisiéramos tener una base, sino el futbol nos llevó a eso.

Me quedo tranquilo porque probé jugadores de todos los equipos y algo que la gente no ve es el día a día, cómo están los jugadores antes de un partido.

¿Qué hace falta para que el futbol mejore en nuestro país?

En la selección hay que tener mucho carácter y personalidad y lamentablemente algunos jugadores quedan a deber. Hay que tener mucha preparación, eso nos hace falta, el problema es que no tenemos buenas canchas, buena formación de jugadores, los equipos no invierten en eso, y eso lo podemos seguir repitiendo, sabemos de qué padecemos, la cuestión es qué hacer para cambiar eso.

Vemos como objetivo ir al Mundial, cuando ir al Mundial debe ser una consecuencia y no una meta, una consecuencia de trabajar bien, como lo es Costa Rica, consecuencia de un buen trabajo de ligas menores, de la producción masiva de jugadores que pueden llevar a mundiales menores, consecutivamente, porque es una consecuencia del trabajo.

¿Qué piensa del juego ante El Salvador?

El Salvador es uno de los 6 mejores renqueados de Concacaf. Es difícil hacer un análisis por la situación que se dio, por como venían los jugadores de un día para otro sin entrenos. Aún así, considero que se le puede hacer un buen partido a México y a Trinidad y Tobago. Esperamos, si no se clasifica, cerrar al menos sumando un punto, que para el ranquin es importante. Sumar ante estas selecciones te da muchos puntos. Contra Curazao y Guyana se sumaron varios puntos este mes, que se pueden perder, pero confío en que se pueda sumar, eso podría darnos un mejor camino en la próxima eliminatoria.

