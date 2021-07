VIDEO. Djokovic se corona en Wimbledon y alcanza a Federar y Nadal

"Felicidades Novak por tu 20º grande. Estoy orgulloso de poder jugar en una época tan increíble en términos de campeones de tenis", lo felicitó Federer.

Publicidad

El serbio Novak Djokovic tiene todo a favor para, con los números en la mano, convertirse en el tenista más grande de la historia. Este domingo en Wimbledon igualó el récord de 20 títulos del Grand Slam de Roger Federer y Rafa Nadal, tras derrotar en la final al italiano Matteo Berrettini por 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 y 6-3.

“Debo un tributo a Rafa y Roger, son leyendas. Son la razón de que esté aquí hoy. Me hicieron ver lo que tenía que mejorar en todas las facetas. En los diez últimos años he vivido un increíble viaje y no voy a parar ahora”, avisó Djokovic con el trofeo en las manos, por fin ovacionado por la central de Wimbledon tras una tarde agitada con los espectadores.

“Felicidades Novak por tu 20º grande. Estoy orgulloso de poder jugar en una época tan increíble en términos de campeones de tenis”, señaló en las redes sociales Federer.

Djokovic va por el “Goldem Slam”

A sus 34 años, Djokovic suma 9 Abiertos de Australia, 2 Roland Garros, 6 Wimbledon y 3 US Open.

En 2021 el serbio ha ganado los tres grandes disputados y en Nueva York, en septiembre, buscará el “Golden Slam”, ganar los cuatro Grand Slam en un año natural, además de la medalla de oro en los Juegos de Tokio, único gran trofeo que falta en su palmarés. Solo la leyenda alemana Steffi Graf lo ha conseguido, en 1988.

Pero en la rueda de prensa posterior al choque Djokovic puso en duda su participación en los Juegos debido a las restricciones sanitarias en Japón.

“Mis planes siempre fueron participar en los Juegos Olímpicos. Pero ahora tengo dudas. Es un 50% después de lo que he escuchado en los dos últimos días”, señaló, haciendo referencia a la ausencia de público, decidida esta semana.

Gran juego

Frente al servicio y a la derecha de Matteo Berrettini, el mejor restador del mundo intentó bolas menos consistentes, con cambios de ritmo que provocaron un gran número de errores directos en su rival (47 en total para Berrettini, 21 para Djokovic).

Cometiendo también faltas directas quizás debido al histórico momento que se acercaba a vivir, como un ‘smash’ fácil en la primera manga, Djokovic tuvo que buscar la forma de calmarse.

Berrettini debió salvar una bola de set en el octavo juego, que acabó ganando, obligando a Djokovic a servir por la manga. Pero el italiano logró la rotura con un magnífico ‘passing’.

Gran cierre

Y ante la sorpresa general Berrettini, que jugó con un aparatoso vendaje en una pierna, ganó la ‘muerte súbita’ con un gran saque.

Djokovic despejó las dudas con un doble ‘break’ al inicio de la segunda manga.

Por detrás 5-2, Berrettini aprovechó un resbalón del serbio para obtener dos bolas de rotura y lograr ganar el saque de su adversario, situándose 5-3. Luego salvó dos bolas de set con su servicio para situarse 5-4.

Pero Djokovic no quería revivir lo ocurrido en la primera manga y a la primera bola de set igualó el duelo.

De nuevo entró con fuerza en el tercero, rompiendo el saque de Berrettini para situarse 2-1 y guardar la ventaja hasta el final de la manga.

En el cuarto ambos tenistas conservaron su servicio hasta el 3-3, cuando Djokovic logró la rotura decisiva. Berrettini salvó dos bolas de partido con su servicio, 5-3 por debajo, pero un último golpe a la red le dio el triunfo al serbio, que se dejó caer a la hierba del templo del tenis.

*Información de AFP

(Visited 8 times, 8 visits today)