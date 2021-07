Reina Isabel II envía mensaje a su selección inglesa previo a la final de la Euro 2020

La monarca británica, de 95 años, le entregó el trofeo al capitán inglés Bobby Moore cuando los 'Tres Leones' ganaron su único gran trofeo, contra Alemania Occidental en Wembley en 1966.

La reina Isabel II envió un mensaje de buena suerte a Gareth Southgate y a la selección de Inglaterra antes de la final de la Eurocopa-2020, el domingo contra Italia en el estadio de Wembley (Londres).

El equipo de Southgate ha alcanzado su primera final de Eurocopa, terminando con 55 años de ausencia en la final de un gran torneo internacional.

La monarca británica, de 95 años, le entregó el trofeo al capitán inglés Bobby Moore cuando los ‘Tres Leones’ ganaron su único gran trofeo, contra Alemania Occidental en Wembley en 1966.

Con Inglaterra en el umbral de un histórico triunfo, la reina añadió: “Quiero enviar mis felicitaciones y las de mi familia a todos ustedes por llegar a la final de la Eurocopa. Envío mis buenos deseos para mañana con la esperanza de que la historia registre no solo su triunfo, sino también el espíritu, compromiso y orgullo con el que se han comportado”.

No está prevista la presencia en la final del domingo de la reina, quien sí entregó el trofeo de la Eurocopa-1996 a los jugadores alemanes vencedores en Wembley.

Su nieto, el príncipe Guillermo, será el representante real en la final por su papel como presidente de la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

