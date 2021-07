Incidente con una bandera LGBT en partido de la Euro es investigado por UEFA

"La bandera arcoíris es un símbolo que representa los valores centrales de la UEFA y promueve todo en lo que creemos", insistió la instancia organizadora de la Eurocopa.

El máximo ente rector del futbol europeo, la Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA), se encuentra investigando un incidente ocurrido antes del partido Dinamarca contra República Checa, por los cuartos de final de la Euro 2020.

Empleados del estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, confiscaron una bandera del movimiento LGBT que ondeaba un aficionado danés.

“La UEFA no ha dado nunca como consigna a los empleados del estadio en Bakú, o de cualquier otro estadio, que confisquen las banderas arcoíris”, declaró la instancia europea en un comunicado transmitido a la AFP tras el partido, en el que Dinamarca ganó 2-1 y selló su pase a semifinales.

It appears that Danish fans holding a rainbow flag had it removed by stewards in Baku ahead of Denmarks game vs. Czech Republic. #EURO2020 #DENCZE Photo: DARKO VOJINOVIC pic.twitter.com/MHEESGHsjf

— Jeppe Elkjær (@JeppeElkjaer) July 3, 2021