Trevor Bauer es apartado por denuncia de agresión sexual mientras Biden recibe a los Dodgers

El excéntrico pitcher del equipo de Los Ángeles ha negado estas acusaciones pero no apelará la aplicación de la licencia administrativa por parte de la MLB.

Mientras sus compañeros de los Dodgers de Los Ángeles celebraban su título de Serie Mundial en la Casa Blanca, el lanzador Trevor Bauer fue colocado este viernes en una licencia de una semana por una denuncia en su contra por agresión sexual.

Bauer ha negado estas acusaciones pero no apelará la aplicación de la licencia administrativa por parte de las Grandes Ligas de béisbol, según dijeron sus agentes.

El pelotero, de 30 años, se perderá así su inicio programado del domingo en Washington pero seguirá cobrando su sueldo en ese periodo.

El pasado martes, el departamento de Policía de Pasadena, a las afueras de Los Ángeles (California), informó que investigan la denuncia presentada contra Bauer por la mujer, quien obtuvo una orden de restricción contra el pelotero de los Dodgers.

The Dodgers recalled RHP Brusdar Graterol from Triple-A Oklahoma City to replace RHP Trevor Bauer on the active roster.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 2, 2021