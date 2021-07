Lionel Scaloni, DT de Argentina, pide “el máximo respeto” para Ecuador

"El máximo respeto por Ecuador. Nosotros tomamos precauciones más allá de quién sea el rival. Por nuestros jugadores, la manera de jugar es similar en todos los partidos", dijo el entrenador de la Albiceleste.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pidió este viernes “el máximo respeto” para Ecuador, rival de la Albiceleste en los cuartos de final de la Copa América 2021 el sábado en Goiania.

En la rueda de prensa previa al partido, Scaloni destacó la velocidad del conjunto ecuatoriano, así como la agresividad y el dinamismo de su juego.

“El máximo respeto por Ecuador. Nosotros tomamos precauciones más allá de quién sea el rival. Por nuestros jugadores, la manera de jugar es similar en todos los partidos. Ecuador tiene dinámica, es rápido, puede complicar a cualquiera porque tiene jugadores interesantes. Tienen sus puntos débiles también, como tienen todos los equipos e intentaremos aprovecharlos”, aseguró Scaloni.

Agregó que “tiene una manera clara de jugar, bastante agresiva en los medios que presionan bastante y juegue quien juegue son jugadores dinámicos. Es verdad que los partidos que han jugado, los rivales no los han podido dominar claramente así que será cuestión de aprovechar los momentos. Si se puede, tener la pelota y aprovechar los espacios que puedan dejar por las presiones”.

Scaloni no quiso confirmar el once inicial con el que saldrá este sábado para enfrentarse a los ecuatorianos, aunque dijo que “más o menos es el que vienen dando todos” y admitió que tiene la duda del defensa Cristian Romero, quien padece problemas en su rodilla. Si no llega a tiempo, su sustituto será Germán Pezzella.

“Tengo todavía la duda de Cristian Romero y vamos a esperar un día más. En caso de que no se recupere al 100% entraría Germán Pezzella. Esperaremos para confirmarlo. El resto es lo que vienen dando todos”.

Scaloni confirmó la presencia de Giovanni Lo Celso en el centro del campo. “Es un jugador que cada vez que ha estado en condiciones ha sido titular, mañana lo será. Esperemos que haga un buen partido: siempre hemos confiado en él y por suerte ahora está en buenas condiciones”.

También lamentó las lesiones y bajas que ha sufrido el conjunto albiceleste en esta Copa América y que le han impedido repetir el once.

“Un 11 de memoria sería ideal si no hubieran inconvenientes, lesiones, jugadores que vienen de baja temporada. Eso es muy relativo. Por suerte tenemos jugadores que han rendido bien y podemos elegir sin que el equipo se resienta. Han dado buenas señales los chicos que han entrado y sinceramente no es algo que nos preocupe”.

También habló ante los medios el defensa Nicolás Otamendi, quien regresa al once inicial tras descansar contra Bolivia.

Para el central, “lo importante es tratar de ir a buscar el partido, sin perder el orden. Son 90 minutos. Estamos muy enfocados en la Copa, tenemos un grupo muy bueno, no son solamente los 11 a los que les toca jugar. Scaloni nos hace sentir importantes a los 28, para que nadie se relaje, cualquiera puede ser importante. Trataremos de hacer las cosas bien para seguir avanzando”.

Otamendi no escondió que el combinado argentino sueña con ser campeón del torneo, tras 28 años sin conquistas un título, desde la edición de Ecuador de 1993 y perder las finales de 2015 y 2016 contra Chile.

“Ganar un título con la selección sería lo máximo. Todos los jugadores pensamos lo mismo. Estuvimos dos veces cerca y lo tomamos con mucha ilusión, uno quiere dejar una marca. La clave es pensar que estamos para ganarla y vamos en busca de eso”.

Argentina y Ecuador se miden este sábado en Goiania en los cuartos de final de la Copa América. El vencedor se enfrentará el próximo martes en semifinales al ganador de Colombia-Uruguay, que también se enfrentan el sábado en Brasilia.

