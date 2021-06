VIDEO. La peculiar celebración de la selección argentina por el cumpleaños de Messi

Messi cumplió 34 años y tiene como principal objetivo ganar la Copa América con el combinado albiceleste.

La selección argentina se encuentra participando en la Copa América 2021, certamen donde ya alcanzó su clasificación hacia los cuartos de final.

Este lunes se enfrentará a Bolivia, a partir de las 18:00 horas, en la actividad del grupo A, el cual lidera con 7 puntos.

El combinado gaucho descansó este jueves y aprovechó para celebrar el cumpleaños de su líder y capitán, Lionel “la Pulga” Messi, jugador que arribó a 34 años.

Los responsables de cocinar fueron Nicolás Otamendi y Sergio “el Kun” Agüero, quien será compañero de Messi en el Barcelona, si el 10 renueva su contrato con la entidad catalana.

El defensor Juan Foyth también se sumó para darle una mano a los jugadores anteriormente descritos y así hacer un rato agradable para todo el plantel gaucho.

Después de la comida, los seleccionados argentinos, junto al cuerpo técnico, le cantaron el tradicional “feliz cumpleaños” a Messi, quien sonrío y aplaudió en todo momento.

El FC Barcelona también se unió a las felicitaciones para su jugador y realizó diferentes posteos en sus redes sociales, donde agasajan al futbolista gaucho, nacido en el 24 de junio de 1987 en Rosario, Santa Fe.

Messi tuvo un breve paso por el club Newell’s Old Boys, de Argentina, posteriormente viajó a la ciudad condal donde ya formó parte de las fuerzas básicas del club culé y concluyó su formación como futbolista profesional.

❝ Todos me dicen lo mismo, que hablo poco pero bueno cuando entro al campo me olvido de todo y ahí sí me gusta hablar ❞

🎂 #Messi34 🎂 pic.twitter.com/C44hMmWNf3

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 25, 2021