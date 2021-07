Estados Unidos no convoca a Rubio Rubin para la Copa Oro 2021

El jugador del Real Salt Lake no fue tomado en cuenta en la nómina final de los estadounidenses, que son dirigidos por Gregg Berhalter.

Este jueves se ha dado a conocer la nómina con la que la selección de Estados Unidos participará en la Copa Oro 2021, que se realizará del 10 de julio al 1 de agosto.

Un total de 23 jugadores fueron citados por el entrenador Gregg Berhalter para participar en el torneo de selecciones más importante de la Concacaf.

Estados Unidos, que jugará con un equipo “B” dicho certamen, integra el grupo B, junto a Canadá y Martinica y en su primer encuentro enfrentará a uno de los ganadores de la ronda preliminar.

En la lista definitiva no aparece el nombre de Rubio Rubin, actual delantero del Real Salt Lake de la MLS.

Rubin, de 25 años, había sido tomado en cuenta para integrar la lista preliminar, sin embargo, en la final no fue convocado.

Esto abre las posibilidades para que el futbolista continúe con los trámites con la Fedefut y en un futuro integre la Selección Nacional.

El jugador ya participó en un microciclo con la Bicolor y dio el visto bueno para que se inicie todo lo concerniente a su naturalización y después se deberá hacer una consulta a la FIFA y el ente decidirá si es elegible, debido a que ya estuvo con la escuadra estadounidense en partidos amistosos.

Porteros: Brad Guzan (Atlanta United), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: George Bello (Atlanta United), Reggie Cannon (Boavista), Shaq Moore (Tenerife), Donovan Pines (DC United) , Miles Robinson (Atlanta United), James Sands (New York City), Sam Vines (Colorado Rapids), Walker Zimmerman (Nashville SC).

