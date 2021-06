Tour de Francia 2021: Alaphilippe triunfa en la primera etapa y se viste de amarillo

El australiano Michael Matthews fue segundo en meta por delante del esloveno Primoz Roglic.

Julian Alaphilippe ya viste de amarillo en el Tour de Francia. El campeón del mundo ganó la primera etapa y se endosó el maillot amarillo de la ronda gala, este sábado tras final de etapa en Landerneau (oeste).

El francés del equipo Deceuninck superó en 8 segundos a los otros llegadores y a los favoritos para la victoria final del Tour en el alto de la Fosse-aux-Loups.

El australiano Michael Matthews fue segundo en meta por delante del esloveno Primoz Roglic (2º del Tour 2020), quien se embolsó 4 segundos de bonificación.

What finish! Relive the final KM as 🇫🇷 @alafpolak1 attacked to grab the win on the 1st stage and take Yellow!

Quel final ! Revivez le dernier KM ! 🇫🇷 @alafpolak1 attaque, remporte la 1ère étape et prend le @MaillotjauneLCL !#TDF2021 pic.twitter.com/aZVtn3B3gT

— Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021