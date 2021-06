Liga Nacional confirma la fecha de inicio del Torneo Apertura 2021

Así ha quedado definido el arranque del Torneo Apertura 2021 de Liga Nacional.

Este jueves se ha oficializado la fecha en que iniciará el Torneo Apertura 2021, durante la Asamblea Ordinaria de Liga Nacional, que contó con los representantes de cada equipo que participará en la nueva temporada del futbol guatemalteco.

Por aparte, también quedó definido las fechas y horas en que cada Club tendrá que inscribirse para el nuevo campeonato.

El sábado 31 de julio fue la fecha seleccionada para el arranque del Torneo Apertura 2021 de Liga Nacional.

El campeón Santa Lucía, estrenará su título visitando al Deportivo Malacateco. A continuación el detalle de cómo quedó programada la primera primera jornada:

Los clásicos entre Comunicaciones y Municipal se disputarán en la fechas 9 y 20, siendo los cremas locales en el primero.

El club Antigua GFC informó que jugará algunos encuentros de local en horario nocturno.

Es un hecho que se regresará al formato de competencia anterior, es decir, con 22 jornadas durante la etapa de clasificación.

Sin embargo, ahora, se jugará la fase final con ocho equipos clasificados y que disputarán los cuartos de final, semifinales y finales.

