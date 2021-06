VIDEO. UEFA condena accidente de activista en estadio de Múnich

El hombre sobrevoló el estadio de Múnich en una especie de ultraligero antes del Francia-Alemania de la Eurocopa y se estrelló contra las tribunas.

La UEFA se pronunció por el incidente que provocó un activista de la asociación ecologista Greenpeace que se estrelló contra la afición, en el estadio de Múnich, dejando varios heridos previo al partido entre Francia y Alemania por la Eurocopa. El hombre sobrevolaba en una especie de ultraligero.

El piloto sobrevoló la cancha de juego del Allianz Arena con un ala en el que estaba escrito el mensaje ‘Kick out Oil’ (‘Fuera petróleo’ en inglés), antes de quedar desequilibrado por un cable de la ‘Spider Cam’, la cámara aérea de la realización televisiva.

Por unos momentos el piloto perdió el equilibrio y después de casi chocarse contra una de las tribunas, cayó, sin daños aparentes, sobre el césped del Allianz Arena.

UEFA condena accidente de activista

“Este acto insensato, que podría haber tenido consecuencias muy graves para un gran número de personas presentes, ha herido a varias personas que asistían al partido y que ahora están en el hospital”, declaró la UEFA en un comunicado sin precisar el número de heridos ni la gravedad de sus heridas.

Al menos uno de los espectadores ubicados en la tribuna, ligeramente sonado tras el choque, fue atendido por los servicios sanitarios del estadio, constató la AFP. El activista fue detenido y la policía está tratando de identificarlo.

“Las autoridades judiciales tomarán las decisiones que se impongan”, añadió la UEFA, que defendió su política mediambiental.

“La UEFA y sus socios están plenamente comprometidos a hacer de esta Eurocopa un torneo sostenible y numerosas iniciativas se han puesto en práctica para compensar las emisiones de carbono” provocadas por los numerosos viajes que deben realizar los 24 equipos participantes al disputarse el torneo en once países diferentes.

“Felizmente, la disputa del partido no fue perturbada por una iniciativa tan temeraria como peligrosa, pero pese a todo varias personas resultaron heridas”, añadió la UEFA.

En un mensaje en Twitter, Greenpeace explicó que su acción de protesta se dirigía al constructor alemán de automóviles Volkswagen, uno de los patrocinadores de la competición, y lamentó que se hubiesen producido heridos.

“Esta protesta nunca tuvo la intención de provocar heridos ni de alterar el partido. Esperamos que todos estén bien y que no haya nadie herido de gravedad”, explicó la organización, que defendió que sus acciones son siempre “pacíficas y no violentas”. “Desafortunadamente, no todo salió como lo previsto”, concluyó.

