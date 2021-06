VIDEO. Djokovic se corona en París en una final que duró cuatro horas

El serbio se colocó, tras su segundo título en el Grand Slam parisino, a sólo un "Grande" de alcanzar el récord de 20 que ostentan conjuntamente Nadal y Federer.

Tras derrotar en más de cuatro horas de partido al griego Stefanos Tsitsipas, por 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4, el serbio Novak Djokovic se proclamó campeón de Roland Garros y sumó su título 19 de Grand Slam en su palmarés.

Djokovic, de 34 años, verdugo del ‘Rey de la Tierra’ Rafa Nadal en semifinales, se colocó tras su segundo título en el Grand Slam parisino a sólo un ‘Grande’ de alcanzar el récord de 20 que ostentan conjuntamente el tenista mallorquín y el suizo Roger Federer.

Además, el tenista de Belgrado se erigió en el primer hombre en la era Open (desde 1968) en ganar al menos dos títulos de cada uno de los cuatro Grand Slam del calendario anual, y el tercero en la historia en lograrlo junto a los australianos Roy Emerson y Rod Laver.

“Ganar a dos grandes campeones en menos de 48 horas no era fácil ni física ni mentalmente, pero lo he logrado con mi mentalidad y mi calidad de juego”, declaró Djokovic en sus primeras impresiones a pie de pista.

Djokovic, que disputaba su sexta final en el recinto de Porte d’Auteuil, y su 29ª de Grand Slam, había ganado los tres enfrentamientos precedentes ante Tsitsipas sobre polvo de ladrillo.

