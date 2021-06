¡Último momento! Christian Eriksen se desploma durante el partido entre Dinamarca y Finlandia

La UEFA decidió suspender el partido entre Dinamarca y Finlandia por el grupo B de la Eurocopa.

El futbolista danés Christian Eriksen, víctima de un desmayo este sábado en la Eurocopa, se desplomó en el terreno de juego durante el encuentro entre Dinamarca y Finlandia por la actividad del grupo B y que iba 0-0.

Eriksen (29 años) se desplomó súbitamente en el césped justo antes del descanso, con los ojos abiertos de par en par.

Después de varios minutos, el jugador danés fue retirado en camilla, tapado con lonas para evitar las imágenes, aplaudido por el público presente en el estadio de Copenhague.

Minutos más tarde, la UEFA publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales la decisión de suspender el partido por una emergencia médica.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021