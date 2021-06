Gales logra rescatar un empate en su debut en la Eurocopa

Kieffer Moore, fue el héroe galés que evitó la caída de su selección.

Gales y Suiza regalaron un entretenido juego este sábado en el estadio Olímpico de Bakú, Azerbaiyán, en el marco de la primera jornada de la Eurocopa 2020.

El duelo finalizó con un 1-1 en el marcador, los suizos se pusieron por delante por medio de Breel Embolo, sin embargo los galeses empataron el juego por medio de Kieffer Moore.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Four of Kieffer Moore's six goals for Wales in all competitions have been headers ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/QbLJnrfcFv

