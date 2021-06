“Christian Eriksen respira y puede hablar”, dice su agente Martin Schoots

El encuentro entre Dinamarca y Finlandia correspondiente a la primera jornada del Grupo B se reanudará a partir de las 12:30 (horario guatemalteco).

El mundo del futbol ha sido conmovido, luego de que el futbolista danés Christian Eriksen se desvaneció sobre el césped, durante el partido entre las selecciones de Dinamarca y Finlandia, por el grupo B de la Eurocopa.

Minutos de mucha consternación y tensión se vivieron mientras los servicios de emergencia le practicaron durante varios minutos un masaje cardíaco hasta que el futbolista pudo ser evacuado en camilla.

El árbitro envió a los jugadores a los vestuarios y en sus redes sociales, la UEFA anunció que el partido fue “suspendido por una emergencia médica”.

“El jugador ha sido trasladado al hospital y ha sido estabilizado”, informó la UEFA en sus redes sociales minutos después.

Casi al mismo tiempo, la Federación Danesa de Fútbol (DBU) informó que el jugador, de 29 años, está “despierto” y en el principal hospital de Copenhague.

Después de varios minutos, el jugador danés fue retirado en camilla, tapado con lonas para evitar las imágenes, aplaudido por el público presente en el estadio de Copenhague.

“Christian Eriksen respira y puede hablar, está despierto”, fue lo dicho por el agente de Eriksen, Martin Schoots.

