VIDEO. Gisela Morales denuncia que la Federación de natación no cumple a atletas

La pandemia del COVID-19 desde el 2020 ha impedido que se realicen con regularidad los eventos nacionales e internacionales que estaban planeados.

En el deporte de la natación no ha sido la excepción y varios atletas guatemaltecos se han visto perjudicado por algunas decisiones que ha tomado la Federación de dicha disciplina, según lo diera a conocer la exnanadora Gisela Morales en un video que posteo en su cuenta de Instagram.

Cambios de último momento en los reglamentos

En enero de 2020, se iba a realizar el campeonato CCCAN, que es de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados de Natación, y la Federación dio a conocer cuáles serían los métodos de clasificación, así como las marcas que cada nadador tenía que tener y prácticamente eran récords nacionales y que se sabía que era complicado que los atletas pudieran conseguir.

Debido a la pandemia del COVID-19 el evento se pospuso y se decidió realizar durante el año en curso.

“En enero de este 2021 nuevamente la Federación de Natación nuevamente comunicó cómo iban a ser los métodos y las formas de clasificación con marcas establecidas”, manifestó.

Añadiendo que “hasta hace una semana, habían unos ocho nadadores representantes de diferentes clubes, que ya habían logrado su marca de clasificación, lo cual los ponía en una posición para poder ir a representar a Guatemala y que la Federación, tal y como se estableció a inicios del año, decidiera llevar a los atletas”.

De acuerdo a lo expresado por Morales, la última fecha de confirmación de la delegación nacional era el 1 de junio.

Los atletas no tienen el apoyo que necesitan

Morales continuó diciendo que “la Federación de Natación el 26 de mayo decidió enviar un reglamento en donde indica que no importa que hayan hecho su marca clasificatoria, que ya no van a mandar pagados a ningún atleta, que ahora puede ir cualquier atleta que tenga marca de motivación Triple A (una marca de un nivel muchísimo más bajo) pero que la Federación no va a pagarle a nadie”.

“Este año decidieron cambiar las reglas del juego seis días antes del cierre de la inscripciones (…) Esto significa que hay atletas entre los 11 y los 16 o 17 años que lograron sus marcas, que entrenaron fuerte, para que la Federación les diga seis días antes, que no importa lo que hayan hecho, que no los van a llevar, que no les van a pagar y que qué lástima que se esforzaron tanto porque ahora resulta que todos pueden ir, siempre y cuando sus papas se lo paguen”, agregó.

Dudas sobre el uso del presupuesto

“La sirenita dorada” como se le conoció a Morales dijo que este año no hay entrenadores enseñando a nadar, porque las piscinas están cerradas por la pandemia, no hay tantas competencias y lanzó la pregunta de dónde está ese presupuesto.

“Mi pregunta es, si en enero nos dijeron que esto iba a suceder a toda la comunidad de natación y a todos los entrenadores por qué cambiar las reglas del juego última hora… ¿Dónde está ese presupuesto? ¿Qué hicieron con ese presupuesto?”, cuestionó.

“Es triste, está re mal hecho, que la Federación a seis días antes haga este tipo de comunicados y este tipo de decisiones que afectan a los atletas, a los entrenadores y a los papás (…) Es triste para mí como exnadadora guatemalteca, como exnadadora olímpica y como mamá, porque siguen habiendo los mismos problemas que yo tuve hace 16 o 17 años”, manifestó.

“Siguen estando a cargo de la Federación personas que no tienen educación, que no tienen licenciaturas, que no tienen otros trabajos. Entonces si es un puesto ad honorem, donde se supone que no se recibe una compensación económica por el trabajo, porque se supone se que se está donando el tiempo y es como un servicio social, me hace cuestionar que el presupuesto de la Federación quizá se lo están quedando a título personal”, expresó.

