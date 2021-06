Federación de natación se defiende por señalamientos de Gisela Morales

La exnadadora olímpica se pronunció con molestia pues varios atletas no podrán representar a Guatemala en una importante competencia internacional y culpó a la federación.

Publicidad

La Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado Sincronizado, emitió un comunicado que consta de 7 páginas, en el que se defiende de la denuncia que hizo la exnadadora olímpica Gisela Morales, quien expuso que la federación no cubrirá los gastos de los atletas que se clasificaron al XXXIII Campeonato CCCAN de Natación 2021.

La atleta señaló en un video, difundido en sus redes sociales, que la federación envió, “el 26 de mayo, un reglamento donde indica que no importa que (los atletas) hayan hecho una marca clasificatoria, que ya no van a manda pagados a ningún atleta, que ahora puede ir cualquiera que tenga marca de motivación Triple A (de un nivel muchísimo más bajo), pero que la federación no va a pagarle a nadie”.

La atleta expone en la grabación, que la federación siempre se ha hecho cargo de llevar con gastos pagados a los atletas clasificados a dicho evento y pregunta: “¿Dónde está el presupuesto?”, pues expone que este año la federación no invirtió en actividades, pues todo ha estado cerrado por la pandemia.

Además, mostró su malestar, pues “decidieron cambiar las reglas del juego seis días antes del cierre de las inscripciones”.

Federación responde

Ante la denuncia de “la Sirenita”, la federación explicó que al principio el evento fue programado para llevarse a cabo en Bahamas 2020, pero fue cancelado por la pandemia del covid-19. Luego, se fijo como sede a Panamá para este año, pero la federación panameña declinó y de nuevo el evento quedó sin sede.

Finalmente se fijo como sede a Puerto Rico, pero no fue sino hasta el “4 de mayo, que la secretaría de CCCAN envió la convocatoria oficial del evento.

También dio a conocer que el 25 de mayo se tomó “la decisión de avalar la participación de todo atleta siempre y cuando tuviera la capacidad económica de autofinanciar los gastos”, y el 26 de mayo, la federación hizo público el “Reglamento No. 53-2021 donde se norma el objeto, las bases, requisitos, conductas y procedimiento para la participación de atletas”.

Federacion Nacional de Natación a la opinión publica informa:https://t.co/xKG7ZaTWkV — Federación Nacional de Natación (@Fenadegua1) June 3, 2021

“Con lo anterior, la Federación Nacional Natación demuestra que actuó de manera oportuna”, “haciendo todas las diligencias administrativas para cumplir el objeto de apoyar y coordinar la participación de nuestros atletas en eventos deportivos”, expone el comunicado.

Federación dice que no tiene solvencia económica

Además, continuó diciendo que “en ningún momento del año 2021 nos comprometimos a subsidiar a ninguna delegación deportiva para participar en eventos internacionales”, pues en ocasiones anteriores, los atletas calcificados “han sido subsidiados con apoyos económicos interinstitucionales, no son subsidiados en su totalidad por al federación”, “ningún año se ha tenido la solvencia económica para cubrir la totalidad de todos los eventos internacionales”, continúa.

También expone que debido a la pandemia, las instalaciones se mantuvieron cerradas, por lo que a partir de este año han podido “percibir recursos privativos mínimos. Afectando la proyección para cubrir eventos nacionales e internacionales para el ejercicio de este año”.

“A la fecha, la ejecución del presupuesto de ingresos del año 2021 de la Federación Nacional de Natación, no permitió, ni ha permitido financiar la totalidad de la participación de atletas en el evento CCCAN 2021, en virtud que no se percibieron los recursos privativos necesarios que pudieran hacer que la federación aportara o subsidiara de manera parcial dicho evento”, expresa.

La federación, finaliza diciendo que espera que en un plazo de 24 horas, Gisela Morales, presente pruebas contundentes que respalden sus declaraciones.

(Visited 50 times, 50 visits today)