Andrea Aparicio, expareja de Marco Pappa, habla por una nueva agresión

Por medio de un comunicado, Aparicio, ha dado mayores detalles sobre el hecho ocurrido.

La expareja del Marco Pablo Pappa lo ha denunciado por una nueva agresión y el exjugador guatemalteco deberá presentarse a otra audiencia en los próximos días.

Andrea Aparicio ha difundido un comunicado donde da mayores detalles sobre el hecho ocurrido, que habría sido en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala, lugar donde Pappa se encuentra detenido.

Es la tercera ocasión en que Aparicio denuncia a Pappa Ponce por violencia contra la mujer.

Chantaje

Aparicio mencionó que Pappa la amenazó con divulgar contenido íntimo de ambos y que nunca dejó de buscarla, a pesar de estar en prisión.

“Esperando mitigar el desgaste físico, psicológico y emocional al que he estado expuesta desde el inicio de mi relación con Marco Pappa, hoy doy la cara por mí, por mi familia y por toda esa gente que ha estado apoyándome y sobre todo me ha tenido en sus oraciones en este duro proceso, no porque le deba explicaciones a nadie”, manifestó.

“Sí llegué a ver a Marco porque desde el día uno que estuvo prófugo, nunca dejó de buscarme, hasta llego el punto en el que me amenazó y coaccionó con revelar contenido sexual íntimo de ambos”, dijo.

La denunciante también indicó que Pappa Ponce la amenazó con utilizar sus influencias, tanto en lo personal como en el Ministerio Público.

La nueva agresión

De acuerdo a lo escrito por Aparicio en el comunicado, la última agresión de Marco Pablo fue en el Mariscal Zavala.

“El último evento de violencia física que viví dentro del lugar donde él está fue el que me llevó a recibir atención psicológica profunda, pues me di cuenta que si no buscaba ayuda iba a parar muerta”, aseguró.

“Doy la cara para invitar a la reflexión, pues lo mediático si bien puede destruir, quizás también logre generar consciencia acerca de lo difícil que es sobreponerse después de haber sido constantemente víctima de violencia”, añadió.

