Se iniciarán los trámites para obtener el pasaporte guatemalteco de Rubio Rubin

El jugador será invitado para el microciclo de trabajo de la selección nacional de junio.

El técnico de la selección nacional, Amarini Villatoro, se ha reunido con el delantero estadounidense de origen guatemalteco, Rubio Rubin para conocer si su deseo es formar parte de la azul y blanco.

De acuerdo a lo expresado por Villatoro, la reunión dejó buenas sensaciones y próximamente se iniciarán con los trámites para que Rubin pueda obtener su pasaporte guatemalteco.

“Todo salió bien, se iniciará el trámite de la naturalización (que podría demorar hasta tres meses) por medio de su madre, quien es de Comitán, para obtener el pasaporte guatemalteco”, comentó.

Los tiempos parecen que serán una limitante para que Rubin pueda integrar la Bicolor en las actuales eliminatorias de Concacaf y con miras a los partidos contra San Vicente & las Granadinas y Curazao, del próximo 4 y 8 de junio.

Según lo confirmó Villatoro, el actual jugador del Real Salt Lake de la MLS será invitado en junio al microciclo de trabajo de “la Sele” y que pueda conocer a sus compañeros.

Aparte de la MLS, Rubin también ha jugado en FC Utrecht (Países Bajos), Silkeborg IF (Dinamarca), Club Tijuana (México), Dorados de Sinaloa (México) y San Diego Loyal (Estados Unidos).

El técnico de la azul y blanco confirmó que el sábado se reunirá con Cristian Roldán.

It was a true honor to be coached by Diego. The memories we made on the the field will stick to my heart for the rest of my life. RIP. https://t.co/ruQNHodAS6

— Rubio Yovani Mendez Rubin (@RubioRubin) December 4, 2020