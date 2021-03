“Es especial, no cualquiera anota 200”, dice Kamiani Félix

El delantero mexicano expresó la alegría que le da alcanzar esta marca que lo mete en una lista histórica que encabeza Juan Carlos “el Pin” Plata.

Información e imágenes: Omar Solís

Visiblemente emocionado por alcanzar los 200 goles en el balompié nacional, Carlos Kamiani Félix conversó con Publinews sobre lo que significa ingresar en el ranquin de goleadores históricos de Guatemala.

“Kamigol” fue la gran figura en el inicio de la séptima jornada del Torneo Clausura, al marcar el tanto de la victoria para Iztapa frente a Xelajú MC.

Pero más, por haber sumado su gol número 200 en su travesía por Guatemala en 419 partidos oficiales, una marca que solo habían alcanzado 3 leyendas: Juan Carlos “el Pin” Plata con 302 dianas, Óscar Enrique Sánchez (259) y Julio César Anderson (220).

Tras el final del partido, el mexicano se tomó un tiempo para conversar de lo vivido y expresó: “Es un sentimiento muy especial, nunca imaginé anotar tantos goles. Estar aquí con un equipo como Iztapa, es una bendición, me dan muchas ganas de seguir trabajando y mejorando, todavía tengo mucho recorrido, lo que he vivido aquí ha sido lindo”.

“Anotar 200 goles no lo hace cualquiera, pero se me dio de esta manera y estoy muy feliz. Esto va dedicado a Dios, a mi familia, a los que han estado y a los que no. A veces las cosas en el futbol no se dan, pero siempre hay que tener la mentalidad positiva de salir adelante y seguir trabajando”, continuó.

Y dejó claro que su marca no se quedará ahí. “Se vienen muchos más, primero Dios, espero poner mi propia marca”.

También dijo que haber alcanzado los 200 goles junto al entrenador Ramiro Cepeda, tenía un significado especial. “Estando en la Usac anoté el 100 contra Municipal y hoy estamos acá juntos se dio la oportunidad de que me diera la camisa de los 200. Más que un entrenador, es un buen amigo”, expresó.

Mientras que sobre lo que representa esta victoria para Iztapa, opinó: “Lo más importante fue el triunfo contra un rival directo. Sabíamos que era ganar o ganar, fue un partido de mucho esfuerzo y el calor afectó a ambos equipos, pero se ganó por la actitud. Respiramos un poquito”.

“Espero que Dios me de salud para seguir jugando y demostrar que todavía tengo mucho por delante”, continuó, y recordó que “llegué acá para jugar 6 meses o un año y luego regresar a mi país, pero Dios me puso en esta bonita patria para conseguir lo que he conseguido y espero seguir anotando para darle alegría a la gente”, finalizó.

“El gol 100 lo anote jugando en Universidad de San Carlos a Municipal, hoy el 200 dirigiéndome el mismo técnico Cepeda a Xelajú”. Dijo Carlos Kamiani sobre su gol 200 que le sirvió a Iztapa ganar 1-0 a Xelajú MC. Fecha 7 del #Clausura2021 ⁦@EUDeportes⁩ @Deportes_PN pic.twitter.com/XqFeaxDrF4 — Omar Solís (@noel_solis) March 30, 2021

“Kamigol” llegó a Guatemala en 2007 para jugar con la Universidad de San Carlos, pero también ha vestido las camisetas de Municipal, Xelajú MC y ahora, Iztapa.

Sin embargo, a pesar de sus 200 anotaciones, solo ha logrado ganar un título en Guatemala, cuando se coronó campeón con Municipal en el Torneo Clausura 2017. Además, sus goles lo hicieron acreedor en 2015, del Trofeo Juan Carlos Plata.

