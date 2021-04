Pochettino vs Guardiola: Un duelo entre viejos conocidos, ahora en la Champions

Los entrenadores del PSG y Manchester City se volverán a ver las caras, esta vez, por las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

Este miércoles se jugará la segunda semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa, entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City en el Parque de los Príncipes.

Este encuentro supondrá el duelo Pochettino-Guardiola, dos viejos conocidos cuya única confrontación en la Champions, en 2019, pasó a la historia.

Pep Guardiola, de 50 años, es el entrenador que más veces se ha enfrentado a Mauricio Pochettino, de un año menos.

Con un balance muy favorable al técnico español, cuyos equipos han sido la mayoría de las ocasiones más potentes que los del argentino: diez victorias contra tres, con cinco empates.

