Sergio “Checo” Pérez se queda muy cerca de conseguir su primera “pole position”

El piloto mexicano partirá segundo en el GP de Emilia Romaña , por detrás del británico Lewis Hamilton, quien consiguió la "pole position" número 99 en su carrera.

Este sábado se realizaron las clasificaciones del Gran Premio de Emilia Romaña, Italia, y que se correrá este domingo.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez estuvo muy cerca de hacer historia y ganar su primera clasificación; al final de la clasificación quedó en el segundo puesto.

El británico Lewis Hamilton se hizo con la “pole position”, la número 99 en su carrera como piloto profesional y quedó a una del centenar.

Max Verstappen partirá en la tercera posición.

Al previsible duelo Hamilton-Verstappen por la victoria en la carrera se añade el mexicano Sergio Pérez gracias a su segunda posición en la parrilla, en un circuito en el que los adelantamientos no son sencillos, por lo que el orden de salida es especialmente importante.

‘Checo’ Pérez, llegado a Red Bull entre la pasada temporada y la actual, tuvo que salir vigésimo por un problema técnico, desde ‘boxes’, en la primera carrera en Baréin. Pudo hacer una gran remontada y terminar quinto.

