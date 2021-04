VIDEO. Vinícius acerca al Real Madrid a las semifinales de la Champions

El brasileño sumó un doblete que motiva a los merengues, cuando se acerca el Clásico ante el Barcelona. En la otra llave, el Manchester City derrotó al Borussia Dortmund.

El Real Madrid dio un paso importante hacia las semifinales de la Champions League, tras vencer este martes al Liverpool en la ida de los cuartos de final, aunque no todo está escrito, la serie se definirá en Anfield la próxima semana.

Viníciuis Júnior abrió el marcador en el minuto 27 y Marco Asensio amplió la cuenta en el 36. Mohamed Salah descontó en el 51, pero Vinícius sumó su doblete y le dio el triunfo al Madrid en el 64.

Con velocidad y precisión en los pases, el Real Madrid superó a un Liverpool, que trató de presionar arriba la salida del balón, lo que aprovecharon los locales para poner balones largos a la espalda de los defensas.

Al cuarto de hora, Vinicius avisó con un cabezazo demasiado cruzado, pero a la media hora, el brasileño controló en carrera un pase en profundidad de Kroos para marcar ante la salida del portero Alisson Becker (27).

El tanto aumentó las dudas del Liverpool, muy impreciso en sus pases, sin apenas lograr conectar con sus hombres de ataque Mohamed Salah, Diogo Jota y Sadio Mané.

En medio del marasmo inglés, Kroos volvió a poner un pase largo, que despejó mal Alexander-Arnold poniendo el balón franco a un solitario Asensio que superó por alto a Alisson en su salida (36).

El Liverpool salió mucho más intenso en la segunda parte, presionando hasta que logró recortar distancias en un disparo de Jota en el área.

La pelota chocó con Modric, quedando muerta a los pies de Salah en boca de gol para hacer el 2-1 (51).

El tanto tranquilizó al Liverpool, pero pronto el Real Madrid volvió a encontrar el camino del gol.

Vinicius aprovechó un pase de Modric al punto de penalti, donde el brasileño puso el 3-1 a la media vuelta (64).

