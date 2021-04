“Cristiano es mi ídolo, pero rompió mi sueño”, dice jugador del Atalanta

Robin Gosens reveló detalles del incómodo episodio que vivió con CR7 cuando intentó intercambiar camiseta con él.

Tristeza, desencanto y vergüenza, fueron los sentimientos que invadieron al jugador del Atalanta, Robin Gosens, quien relató que vivió su peor experiencia con uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo.

El alemán, de apenas 26 años, contó en su biografía, denominada “Vale la pena soñar”, cómo fue su encuentro con el astro portugués.

Ocurrió hace unas semanas, después de la goleada por 3-0 del Atalanta a la Juventus, por la eliminatoria de la Copa Italia. Gosens se acercó emocionado al luso para pedirle su camiseta, pero la respuesta no fue la que esperaba.

El recuerdo de Gosens

“Después del partido contra la Juventus, quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo, él es mi ídolo. Después del pitido final, me acerqué a él, no fui ni siquiera con el público a celebrar. Le pregunté: ‘Cristiano, ¿me puedes cambiar la camiseta?’. Él ni siquiera me miró y solo me dijo que no”, relató.

Gosens reconoció que ese ha sido uno de los momentos más vergonzosos de su vida.

“Estaba totalmente rojo y avergonzado. ¿Sabes ese momento en el que te sucede algo vergonzoso y miras a ver si alguien se ha dado cuenta? Sentí justo es y traté de disimular”, expresó.

Espera cumplir su sueño

Aunque Gosens no especificó si después pudo conseguir el obsequio de CR7, todavía tiene intensiones de cumplir su sueño de fanático, para lo que tendrá dos oportunidades.

El domingo 18 de abril, el Atalanta y la Juventus se medirán por la Serie A y el 19 de mayo, por la final de la Copa. Habrá que esperar hasta entonces para saber si podrá quedarse con la camiseta del luso.

Además del título de la Copa, el Atalanta lucha por volver a la Champions League en la recta final de la Serie A.

Los de Bérgamo son terceros con la Juventus y el Napoli a apenas dos puntos de distancia y dispuestos a arrebatarles el puesto.

