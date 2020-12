Hijo de Michael Schumacher debutará en la Formula 1 en 2021

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón mundial firmó su primer contrato profesional con una escudería.

Nueve años después el apellido Schumacher regresa a la Fórmula 1: Mick, hijo del siete veces campeón del mundo Michael, tomará el relevo de su padre en la categoría reina en 2021 y “para varios años” con la escudería Haas.

A la sombra de su legendario progenitor -que disputó su último GP en 2012, al que no se volvió a ver desde su accidente de esquí en diciembre de 2013, y cuyo estado de salud es una incógnita- Mick sentirá probablemente su presencia durante sus primeras vueltas en un GP el año que viene.

Aunque el piloto de 21 años, nacido en marzo de 1999, corre en la actualidad con su apellido paterno, en sus inicios se protegió al inscribirse en karting en 2008 con el de su madre, Betsch, y más adelante como Mick Junior.

En el anuncio este miércoles de su firma con Haas, Mick tuvo palabras para su familia. “También quiero reconocer el papel de mis padres y enviarles mi amor: sé que les debo todo”, comentó en el comunicado de prensa difundido por la escudería estadounidense.

“Ser comparado con mi padre nunca fue un problema”, aseguraba en marzo de 2019, en el momento de su debut en Fórmula 2, la antecámara de la F1.

“También tengo a muchas personas que me han ayudado”, empezando por el omnipresente Sabine Kehm, quien gestiona desde el año 2000 la relación con la prensa de su padre.

