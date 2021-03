VIDEO. Max Verstappen se queda con la “pole position” del GP de Bahréin

El piloto neerlandés partirá primero en el inicio de la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

El holandés Max Verstappen, de Red Bull, se impuso en la sesión de clasificación este sábado y obtuvo la ‘pole position’ del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1.

Con ello saldrá en la carrera del domingo justo delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fueron tercero y cuarto este sábado.

Verstappen continúa con su superioridad en el arranque de temporada, que intentará confirmar el domingo.

El joven holandés de 23 años, tercer clasificado en el Mundial de F1 en 2019 y 2020, fue el más rápido en la semana de ensayos de pretemporada que tuvo lugar hace dos semanas en el mismo circuito bareiní.

El viernes obtuvo el mejor crono en las dos primeras sesiones de ensayos libres y fue igualmente el más rápido el sábado en la tercera y última sesión de los libres, previa a la sesión de clasificación en la que consiguió también ser el más rápido.

