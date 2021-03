Inicia la temporada 2021 de F1 y Hamilton buscará hacer historia

Hamilton, que igualó en 2020 el récord de siete títulos de Michael Schumacher, busca este año superar al alemán.

Este fin de semana iniciará la temporada 2021 de la Fórmula Uno con el Gran Premio de Baréin.

Será la campaña con más carreras de la historia, teniendo un total de 23 circuitos.

Baréin acogerá el inicio de la competición por tercera vez en la historia (como en 2006 y 2010).

El Gran Premio de Australia, que durante años ha sido el tradicional banderazo de salida de la temporada, tuvo que ser aplazado a noviembre por razones sanitarias.

El favorito sigue siendo el siete veces campeón del mundo, el británico de 36 años Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, y ganador de las cuatro últimas ediciones de la competición.

Hamilton, que igualó en 2020 el récord de siete títulos de Michael Schumacher, busca este año superar al alemán.

Sus rivales tendrán complicado impedírselo en una larga competición de 23 carreras (contra 20-21 en una temporada normal).

