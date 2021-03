Tour de Francia 2023: La primera etapa partirá de Bilbao

Mientras que la segunda etapa finalizará en la provincia de Álava.

Más de tres décadas después de que saliera de San Sebastián (1992), el Tour de Francia volverá a comenzar en el País Vasco (España), en Bilbao en 2023.

La edición de 2023 comenzará con una etapa que tendrá salida y llegada a Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya.

La salida de Bilbao será la 25ª del Tour en el extranjero desde su creación en 1903.

Holanda es el país que más veces ha acogido el arranque (6), seguida de Bélgica (5) y Alemania (4).

La ‘Grand depart’ de Bilbao fue anunciada desde el majestuoso marco del Museo Guggenheim, emblema de la ciudad.

🧡 [THREAD] After San Sebastian in 1992, the Basque Country will welcome the Grand Départ of the Tour de France for the 2nd time, this time in Bilbao.

💛 On the 1st July 2023, the Tour de France will be celebrating its 120th birthday. ⤵#TDF2023 pic.twitter.com/vjD1KRPUp9

— Tour de France™ (@LeTour) March 26, 2021