Cristiano Ronaldo rompe el silencio tras las palabras de Pelé

Con gran sentimiento, CR7, explicó por qué celebró hasta este domingo el haber batido el récord del brasileño. Sus palabras causan gran emoción, mira lo que dijo:

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, escribió una emotiva carta luego del gran gesto de Pelé al felicitarlo por haber batido su récord de más goles en partidos oficiales.

CR7 fue la gran figura de la jornada 27 en la Serie A, por haber anotado un triplete en la victoria de la Juventus por 3-1 ante el Cagliari.

Estos goles le valieron para sumar 770 anotaciones en partidos oficiales, con lo que superó el récord de Pelé, de 767, logro que aplaudió el mismo “O Rei”.

“Cristiano, qué hermoso viaje estás teniendo! Te admiro mucho y esto no es un secreto para nadie. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales. Les dejo esta foto en su honor, con mucho cariño, cómo símbolo de una amistad que existe desde hace muchos años”, escribió Pelé.

Las palabras de Cristiano Ronaldo

Ante el emotivo mensaje de Pelé, Cristiano reaccionó con una carta que causa grandes emociones. Aquí transcribimos textualmente las palabras del portugués:

“Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador del mundo en la historia del futbol, superando los 767 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento”.

“Mi admiración eterna e incondicional por el señor Edson Arantes do Nascimento, como el respeto que tengo para el futbol de mediados del siglo XIX, me llevó a tomar en cuenta su marcador de 767, asumiendo sus 9 goles en Sao Paulo Equipos estatal, así como su único gol para el equipo militar brasileño, como goles oficiales”.

“El mundo cambio desde entonces y el futbol también cambió, pero esto no significa que podamos borrar la historia según nuestros intereses. Hoy, al alcanzar el objetivo oficial de 770 en mi carrera profesional, mis primera palabras van directamente a Pelé. No hay ningún jugador en el mundo que no haya sigo levantado escuchando historias sobre sus partidos, sus metas y sus logros, y yo no soy la excepción”.

“Y por tal razón, estoy lleno de alegría y orgullo al reconocer el objetivo que me puso en la cima de la lista de goleadores del mundo, superando el récord de Pelé, algo que nunca podría haber soñado mientras crecía siendo niño en Madeira”.

“Gracias a todos los que participaron en este increíble viaje conmigo. A mis compañeros de equipo, a mis oponentes, a los fans del hermoso juego en todo el mundo y, sobre todo, a mi familia y amigos íntimos: Confíen en mí cuando digo que no podría haberlo hecho sin vosotros”.

“Ahora no puedo esperar a los próximos partidos y desafíos! Los próximos registros y trofeos! Créanme, esta historia todavía está lejos de haber terminado. El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar para la Juventus y Portugal! Únete a mí en este viaje! Vamos!”, finalizó “el Bicho”.

(Visited 141 times, 141 visits today)