VIDEO. Un triplete de Lewandowski le da el triunfo al Bayern sobre el Dortmund

El delantero polaco fue determinante para que el cuadro bávaro ganara el clásico de la Bundesliga.

En un partido lleno de goles y emociones, el Bayern Münich tuvo que venir de atrás para terminar derrotando al Borussia Dortmund en el clásico del futbol alemán.

Con este triunfo los bávaros recuperan el liderato de la Bundesliga, con una nueva destacada actuación del polaco Robert Lewandowski, anotador tres goles, constituyéndose en la figura del partido.

Erling Haaland no defraudó y también hizo dos tantos.

A Lewandowski hat-trick crowns a comeback win for Bayern and puts them back in first place 🔝#DerKlassiker #FCBBVB pic.twitter.com/Qkk5PBBNsK

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 6, 2021