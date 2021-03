“No me sorprendería no estar en la lista” para la eliminatoria

“El Moyo” Contreras habló sobre la posibilidad de volver a selección nacional y mostró su alegría por volver a anotar con la camiseta de Comunicaciones, "después de muchos años".

José Manuel “el Moyo” Contreras dice estar muy contento por haberse reencontrado con el gol con Comunicaciones, pero a pesar de su buen inicio en el Torneo Clausura, no se siente al 100% para ser tomado en cuenta con selección nacional, que en breve participará en las eliminatorias de Concacaf.

Después de haber sido suspendido un año por dar positivo en un control antidopaje en las fases finales del Torneo Clausura 2019, cuando era jugador de Antigua GFC, el mediocampista volvió a sentir la alegría de anotar con Comunicaciones, el sábado en el estadio Pensativo.

Fue sin duda un momento especial para “el Moyo”, pues ya era jugador de los cremas cuando quedó inhabilitado, volvió para el Apertura 2020, pero no había podido anotar.

“El Moyo” Contreras está feliz

El futbolista, de 35 años, confesó, en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, que se siente feliz por haber vuelto a anotar.

¿Cómo te sientes tras haber anotado de nuevo?

Estoy muy contento de haber vuelto al gol en una cancha tan especial como es la de Antigua. Significó mucho para mí, luego de la suspensión y de muchos años de anotar con la camisa de Comunicaciones.

¿En quién pensaste tras marcar?

En mi hijo. Fue un momento lindo porque no había podido hacer un gol y dedicárselo a mi hijo, además, fue satisfactorio porque pudimos sumar de a tres en una cancha complicada.

¿Y cómo ves a este equipo, hay esperanzas de ver una mejoría?

Sí, esa es la idea y deseo de todos. En Comunicaciones tenemos un plantel muy grande donde nadie se puede creer titular indiscutibles. El objetivo es llegar a la final y ser campeones. Todos tenemos que dejar a un lado nuestro ego y poner a disposición lo mejor de cada uno, respetando las decisiones del cuerpo técnico.

Has venido de menos a más, ¿te sorprendería entrar en la lista a la eliminatoria?

Estoy muy tranquilo, solo pienso en trabajar y recuperar al 100% mi nivel. Estas últimas fechas me he sentido bien. Para mí la selección siempre va a ser lo más top, pero Amarini ha trabajado durante mucho tiempo con un grupo y yo no pude estar por la suspensión.

No es que me me de igual, respeto mucho el trabajo de él y estoy consciente del cambio generacional que se ha venido dando, además, el ritmo internacional es distinto a la Liga. No me sorprendería no aparecer en la lista, pero tampoco me vuelve loco. Siempre manejé todo tranquilo y soy precavido a la hora de hablar y tomar las decisiones.

¿Qué tan cerca o lejos estás de tu mejor nivel?

Me falta todavía, el torneo pasado para mí no fue fácil después de tanto tiempo de estar suspendido, arranqué lesionado. En estas fechas me he sentido, muy distinto al torneo pasado, con más energía, movilidad y resistencia, el poco trabajo me sirvió bastante para ponerme bien en lo físico y puedo dar más.

Estoy consiente de que hay que trabajar, en selección tienen que estar los que han mostrado mejor rendimiento y lo han logrado mantener, por eso respeto el trabajo de Amarin, que no ha sido fácil. Donde me toque estar tataré de apoyar.

Pero el deseo de vestir la azul y blanco siempre está…

Es algo a lo que todos tenemos que apuntar, pero si en el club no tenemos un puesto asegurado, menos en la selección, somos unos 300 jugadores los que estamos a disposición del técnico. Ojalá puedan estar los mejores y todo salga bien, estemos o no, siempre desearemos que a la selección le vaya de lo mejor.

¿Y cómo ves el desempeño del actual campeón?

Guatatoya está siendo un equipo muy sólido, conozco a Willy Olivera y sé su forma de trabajar y me alegra por él, llegó a cambiarle la cara a Guasta, nosotros trataremos de seguir haciendo nuestro papel y cuando nos toque enfrentarlos buscaremos sacar una ventaja.

*Fotos Comunicaciones FC

(Visited 54 times, 54 visits today)