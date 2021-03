“Tenemos plena confianza en que el equipo saldrá de esta situación”

El capitán de Municipal, “Chema” Rosales, reconoció el mal inicio del cuadro escarlata y dijo que deben mejorar como equipo y ser autocríticos.

Consciente de que Municipal atraviesa por un mal momento en el inicio del Torneo Clausura, el capitán José Mario “Chema” Rosales, dijo que su equipo debe mejorar en varios aspectos, pero que esta mala racha no representa lo que son.

Tras haber perdido la serie final del Torneo Apertura contra Guastatoya, los rojos no han podido levantar vuelo en el Clausura, por el contrario son últimos en la clasificación general tras encadenar dos derrotas, ante Cobán Imperial (1-0) y Guastatoya (0-1).

De estos aspectos habló “Chema” Rosales, horas antes del inicio de la tercera jornada, en la que se medirán ante uno de los equipos en peligro de descenso, Sanarate.

“Chema” Rosales dice que hay que mejorar

“Estamos atravesando un momento difícil. Hemos perdido los dos partidos, pero eso no representa lo que somos como equipo, tenemos que mejorar cosas y nuestra actitud. Son detalles los que nos han faltado para ganar. Nos ha faltado contundencia y tal vez concentración”, dijo Rosales.

Además, se mostró seguro al decir que “tenemos que ganar sí o sí el siguiente partido y empezar a escalar y llegar a los primeros lugares”.

“Tenemos plena confianza en el equipo en que vamos a salir de esta situación, no podemos permitirnos este inicio de torneo, tenemos que levantar la cabeza, unirnos, trabajar más, mejorar cada uno, ser autocríticos y no volver a dejar puntos en casa. En el torneo tendremos partidos a cada tres días, pero eso no es excusa”, agregó.

Del rival de turno

Acerca del partido que sostendrán este miércoles, expresó: “Sanarate es un rival difícil, porque es un equipo que pelea el descenso y se jugará la vida en El Trébol, por salvarse del descenso”.

“Esta es una final para nosotros, tenemos que ser contundentes y más certeros a la hora de recuperar la pelota y estar concentrados. Estos equipos se armaron para salir de zonas complicadas”, continuó.

“Tenemos que unirnos como grupo y mejorar lo que tengamos que mejorar. Tenemos un plantel en el que todos podemos hacerlo mejor”, finalizó.

Tercera jornada, miércoles 3 de marzo

12:00 Iztapa vs Comunicaciones

12:00 Malacateco vs Antigua GFC

15:00 Santa Lucía vs Xelajú MC

15:00 Guastatoya vs Achuapa

15:00 Cobán Imperial vs Sacachispas

15:00 Municipal vs Sanarate

*Fotos: Omar Solís

