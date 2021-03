“¿Cuánto falta para que vaya preso?”, hija de Maradona culpa a Luque

Luego de que se filtraron nuevos audios de la investigación de la muerte del “10”, Dalma Maradona señaló a Leopoldo Luque. Esto dijo:

La Fiscalía de San Isidro continúa con la exhaustiva investigación sobre la muerte de Diego Maradona y hasta el momento hay siete personas involucradas, entre ellas el médico personal de “el Pelusa”, Leopoldo Luque.

El portal Infobae sacó a la luz nuevos audios que exponen manejos entre el médico de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros integrantes del entorno del “Pelusa”.

Tras conocerse dichos audios, Dalma Maradona rompió el silencio en sus redes sociales y responsabilizó a Luque como el responsable de la muerte de su padre, además, le pidió a las autoridades que actúen.

“¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la justicia?”, escribió Dalma en su cuenta de Twitter.

Además, señaló a Matías Morla, abogado de su papá, pues en los audios él se refiere a Víctor Stinfale como su jefe y a quien le rinde cuentas.

Y continuó: “Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que él no tenía nada más que ver hace años… y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido”.

Las palabras de Dalma Maradona en la radio

El informe de Infobae, también hizo que Dalma diera declaraciones en el programa radial “Un día perfecto”, programa de Radio Metro.

“No suelo hablar nunca de estos temas porque me parece que no es el lugar ni el momento, pero después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae, vuelvo a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”, dijo.

Y concluyó: “A mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué iensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él”.

