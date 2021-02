Estado de emergencia por la pandemia será levantado en seis departamentos de Japón

La medida seguirá en vigor al menos hasta el 7 de marzo en otras cuatro ciudades, entre ellos el gran Tokio, donde los Juegos comenzarán el 23 de julio.

A menos de cinco meses para los Juegos Olímpicos de Tokio, el estado de urgencia se levantará el domingo en seis departamentos de Japón, país sede de las justas.

Lo anterior, debido a que el ritmo de contagios del COVID-19 está siendo más lento últimamente, anunció este viernes el primer ministro Yoshihide Suga.

La medida seguirá en vigor al menos hasta el 7 de marzo en otros cuatro departamentos, entre ellos el gran Tokio, donde los Juegos, aplazados en 2020, comenzarán el 23 de julio.

Según Suga, el estado de urgencia, declarado a principios de enero en parte del país, ha permitido reducir el número de nuevas infecciones.

