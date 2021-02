Fernando Alonso comparte su primera foto tras ser atropellado

El piloto de Fórmula 1 fue operado de una fractura de la mandíbula luego de haber sufrido un fuerte accidente mientras se conducía en bicicleta.

El doble capeón de la Fórmula 1, Fernando Alonso, fue operado con éxito luego de haber sufrido un accidente de bicicleta en Suiza, informó este martes la escudería Alpine F1, y horas más tarde, el piloto compartió su primera imagen tras ser atropellado.

Tras el accidente sufrido el jueves, Alonso fue trasladado a un hospital, donde “los médicos descubrieron una fractura en su mandíbula superior y llevaron a cabo una operación correctiva exitosa”, afirmó Alpine F1 en un comunicado.

“Gracias por todos vuestros mensajes, estoy bien y deseando que empiece la temporada 2021. ¡Vamos!”, escribió el piloto español en una respuesta a un mensaje de su escudería en redes sociales.

Según el diario deportivo español As, que cita fuentes cercanas al piloto, Alonso “habla sin excesiva dificultad y está bien de ánimo. Se descartan fracturas en extremidades y tronco”.

Y este miércoles, el piloto confirmó a sus seguidores que se encuentra bien, en casa y positivo.

“Vitamina D. Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes”, escribió Alonso, acompañando una imagen en la que se le ve ejercitándose con una banda y escuchando música.

