Max Verstappen gana el último Gran Premio de la temporada de la Formula 1

El corredor neerlandés ganó el Gran Premio de Abu Dabi, superando a los corredores de Mercedes, Valteri Bottas y Lewis Hamilton.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó desde la ‘pole position’ y sin rival el 17º y último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1 en Abu Dabi este domingo.

Al término de una carrera sin suspenso, Verstappen compartió el podio con los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del siete veces campeón del mundo británico, Lewis Hamilton, de regreso a los circuitos tras perderse el anterior GP la semana pasada por dar positivo por covid-19.

All the key moments from our final hurrah of 2020! Your Abu Dhabi race highlights are here 🎥#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

El último Gran Premio de la temporada

En el circuito de Yas Marina, los tres conservaron sus posiciones logradas en la calificación de la víspera, puesto que las ‘Flechas de Plata’ no pudieron con el ritmo de Verstappen, ni siquiera le inquietaron.

El tailandés Alexander Albon, con la misión de conservar su volante en Red Bull, acabó al pie del podio, por delante de los McLaren del británico Lando Norris y del español Carlos Sainz Jr, que correrá para Ferrari el próximo año.

Su sustituto, el australiano Daniel Ricciardo, acabó 7º en su última carrera con Renault, logrando el punto por la vuelta rápida.

DRIVER STANDINGS Your top 🔟 from an unforgettable year All of them scored podiums, including two first-time winners!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/xbi59VkVus — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

Los franceses Pierre Gasly (AlphaTauri) y Esteban Ocon (Renault) y el canadiense Lance Stroll (Racing Point) cerraron el top 10.

En su última carrera con Ferrari antes de unirse a Aston Martin (futura denominación de Racing Point) en 2021, el alemán Sebastian Vettel acabó 14º.

A DNF in your final race for the team stings. Big time. But @SChecoPerez made sure the morale at @RacingPointF1 didn't drop after he pulled over on Sunday ❤️#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/yx72e5K8yg — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

La última carrera del mexicano Sergio Pérez en Racing Point terminó cruelmente por un abandono en la 11ª vuelta debido a un problema del motor. Candidato al asiento de Albon en Red Bull, ‘Checo’, que la semana pasada ganó su primera carrera en F1 luego de diez temporadas, espera que se decida su futuro pronto.

El danés Kevin Magnussen, no renovado por Haas y que se marcha al campeonato estadounidense de resistencia IMSA, terminó 18º en su última aparición en F1.

*Con información de AFP

