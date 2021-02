El alto precio que el PSG pone a Mbappé

“Le Parisien” reveló por cuánto dejaría el PSG salir al jugador y cuáles son los cuatro clubes con los que comenzará “la subasta”.

Los grandes de Europa han vuelto a suspirar por Kylian Mbappé, tras su triplete ante el Barcelona, por los octavos de final de la Champions League, pero ¿cuánto cuesta este jugador?

Mucho se ha especulado sobre cuál puede ser el futuro del futbolista que queda libre en 2022 y por el que grandes clubes de Europa suspiran, pero el periódico “Le Parisien” le ha recordado a todos, lo que cuesta.

Según dicho medio, el PSG habría puesto un precio de 200 millones de euros a Kylian. Además, confirma que Neymar firmará por cuatro o cinco temporadas más, por lo que la situación de Mbappé es incierta.

A pesar de que tras el partido ante el Barcelona, Mbappé aseguró que quiere la camiseta del PSG, hace algún tiempo que insinúa que no descarta un cambio de aires, en un lugar en el que pueda ser el líder absoluto, algo que no podría tener con Neymar al lado.

Los cinco que podrían tener a Mbappé

Según “Le Parisien”, los cuatro grandes de Europa que podrían hacerse con los servicios de la joven estrella francesa, son el Real Madrid, Liverpool, Manchester City y Juventus.

El que más ha sonado hasta el momento es el Madrid, pues Florentino Pérez sueña con Mbappé, sin embargo los 200 millones más los 30 brutos de su salario, hacen que sea casi una operación imposible.

“Siempre he querido dar lo mejor de mí con el PSG, es una camiseta que quiero. No siempre lo he logrado, seguramente todavía tendré partidos malos, pero nunca me voy a esconder Hoy todo mi trabajo ha dado su fruto”, dijo tras el partido.

Mientras que al ser preguntado sobre su futuro, evadió las preguntas, en plena negociación sobre su renovación.

“Es de idiotas jugarse el futuro a un partido, que sea bueno o malo. Es ridículo. La verdad es que es una reflexión a largo plazo, no en base a un partido o dos. Siempre he dicho que soy feliz aquí, tras partidos así, aún lo soy más”, sentenció.

