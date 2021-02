Sebastián Bini: “No me entra en la cabeza cómo pudieron haber llenado el estadio”

El estratega de Municipal dio su opinión de la presencia de aficionados en el estadio de Guastatoya en la ida de la final del Apertura 2020.

Este jueves se realizó la final de ida del Torneo Apertura 2020, la cual fue ganada por Guastatoya 2-1 frente a Municipal en el estadio David Cordón Hichos.

Dicho encuentro contó con la presencia de aficionados, a pesar de las restricciones que hay por parte de las autoridades de salubridad, debido a la pandemia del coronavirus.

De momento ninguna de las entidades del futbol nacional se ha manifestado al respecto y todo dependerá de lo que haya reportado el árbitro Bryan López.

#Apertura2020 | La afición se hizo presente en el estadio David Cordón Hichos, en la final de ida entre Guastatoya y Municipal 📹 @noel_solis pic.twitter.com/8Xgqp0QXyM — Deportes Publinews (@Deportes_PN) February 4, 2021

“Parecía un partido normal”

El entrenador del conjunto carmesí, Sebastián Bini, habló sobre esa situación: “No puedo entender cómo hay gente a la que se le ocurre llenar un estadio en plena pandemia; sinceramente parecía un partido normal”.

Agregando que “al final a mí me tiraron un vaso de cerveza y la verdad es que me parece que es algo que está fuera de la realidad”.

“Se ríen del ministerio de salud, se ríen de la salud y me parece que ese es un problema (…) No me entra en la cabeza cómo pudieron haber llenado el estadio como lo llenaron”, comentó.

Nunca dejemos de luchar, de alentar y de creer. ¡SOMOS MUNICIPAL, EL ÚNICO GRANDE! Vamos jugadores

🔴🔵🍀 pic.twitter.com/JG7tDPEF8R — CSD Municipal (🏠) (@Rojos_Municipal) February 5, 2021

A la espera de los informes

Mientras que este viernes la jefa de gestión de riesgo del Ministerio de Salud y Asistencia Social, Virgina Herzig, manifestó que se está a la espera de recibir los informes de parte de las autoridades.

Dependiendo de ello se podrían tomar acciones, sin embargo, eso sería más adelante.

#Apertura2020 | Virginia Herzig Jefa de Gestión de Riesgo del @MinSaludGuate abordaron en conferencia sobre el tema de la afición que asistió ayer al estadio en el juego entre @CD_Guastatoya y @Rojos_Municipal 📹: @noel_solis pic.twitter.com/FuZXB0XPY5 — Deportes Publinews (@Deportes_PN) February 5, 2021

El partido de vuelta se jugará este domingo a las 11:00 horas en el estadio El Trébol, escenario que albergará su primera final de Liga Nacional.

