Abierto de Australia se desarrollará de manera segura, según su organización

Se espera que los jugadores puedan volver a disputar el viernes los torneos preparatorios para el primer torneo grande del año.

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley, señaló este jueves que “confía absolutamente” en que el torneo se celebrará a partir del lunes, a pesar de las dificultades que ha planteado la aparición de un nuevo caso de coronavirus en Melbourne.

Confiamos absolutamente en que el Abierto de Australia (8-21 febrero) seguirá adelante”, afirmó Tiley.

Hasta 520 tenistas y otras personas acreditadas en Melbourne para el Open de Australia fueron aislados y pasaron un test el miércoles, después de que un trabajador de uno de los hoteles en los que se alojan diera positivo al COVID-19, anunciaron las autoridades del estado de Victoria.

“Serán aislados hasta recibir un resultado negativo, y este trabajo será hecho el jueves”, explicó el primer ministro del Estado de Victoria, Daniel Andrews, en una rueda de prensa.

Andrews añadió que no espera que este hecho tenga un impacto en el programa del primer Grand Slam del año, que empieza el lunes.

Los resultados de los test son generalmente conocidos en 24 horas y se espera que los jugadores puedan volver a disputar el viernes los torneos preparatorios para el primer grande del año, con un programa evidentemente muy cargado, tras no disputarse partidos el jueves.

El sorteo de los cuadros del Abierto de Australia, previsto este jueves, se aplazó un día. El torneo ya se había aplazado tres semanas respecto a sus fechas iniciales, obtuvo luz verde de las autoridades australianas con un protocolo sanitario drástico.

Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.



Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result.

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021